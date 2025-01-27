Легенда советской гимнастики оценила международную спортивную изоляцию России

Иванова о международной изоляции: Призываю российских спортсменов не сдаваться

Двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова оценила международную спортивную изоляцию России. Слова легенды советской спортивной гимнастики приводит «Матч ТВ».

Иванова выразила уверенность в том, что все вернется. «Я призываю только к одному: не сбавлять обороты, не сдаваться, идти вперед. Когда произойдет отмашка, чтобы мы вышли на тот уровень, где всегда законно находились, — чтобы не подметали где‑то там на задворках, а сразу начали выигрывать», — заявила она.

Ранее стало известно, что российские гимнасты начали получать нейтральный статус для участия в международных турнирах. Среди них олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и Виктория Листунова.

В июле 2023 года Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Однако представители страны отказались подавать заявки для участия в квалификационных турнирах и пропустили Олимпиаду-2024 в Париже.