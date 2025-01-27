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11:33, 27 января 2025Россия

Многодетная россиянка подписала контракт с Минобороны и отправилась на СВО

Многодетная мать из Башкирии отправилась на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Многодетная мать из Башкирии отправилась в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил глава города Агидель Денис Ирназаров на своей странице во «ВКонтакте».

У россиянки трое детей. Она подписала контракт с Минобороны в июне 2023 года. Оставив работу медсестры в поликлинике российского города, ушла на фронт.

Сейчас она — старшая медсестра госпиталя на передовой. В ее обязанности входит, в том числе оказание медицинской помощи раненым.

Ранее во Владивостоке мать шестерых детей отправилась на СВО вслед за мужем. С ее слов, решение она приняла после того, как приснился сон, в котором свекровь сказала ей быть рядом с супругом.

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