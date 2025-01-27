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13:12, 27 января 2025Бывший СССР

На Украине назвали хайповой тему конфликта и начала переговоров

В СНБО Украины назвали хайповой тему конфликта и начала переговоров
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Тема украинского конфликта и начала переговорного процесса является хайповой. Так прокомментировал публикации СМИ о кризисе на Украине руководитель центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Андрей Коваленко в Telegram.

«Будет целая плеяда публикаций в СМИ с датами завершения войны, месяцами, когда "начнутся переговоры" и прочим. Эта тема хайповая», — написал он.

Коваленко отметил, что иностранные СМИ можно понять, но украинским медиа стоит быть более благоразумными. По его словам, публикации зарубежных изданий якобы не соответствуют действительности. Глава центра напомнил, что российские военные активно наступают на курском и восточном направлении.

Ранее турецкая газета Hürriyet сообщила, что переговоры по урегулированию украинского конфликта могут начаться в апреле-мае 2025 года. Как уточнялось, перед этим, вероятно, состоится встреча российского президента Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. При этом заявляется, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган может сыграть важную посредническую роль в начале переговорного процесса.

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