На Украине призвали дать русскому языку статус второго государственного

Дубинский: Русскому языку необходимо придать статус второго государственного

Для устранения противоречий на Украине необходимо придать русскому языку статус второго государственного. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«После детальный размышлений и анализа, я пришел к выводу, что для устранения базовых противоречий между гражданами Украины необходимо придать русскому языку статус второго государственного», — призвал Дубинский.

22 января президент Украины Владимир Зеленский впервые высказал свою версию срыва Стамбульских переговоров. По его словам, Киев не желал принять позицию России по нейтральному статусу Украины и вопросу русского языка в стране.