На Западе рассказали о сложном положении Зеленского

Журналист Христофору: Зеленский оказался зажат между США и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас зажат между Россией и США. О сложном положении главы государства высказался кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.

Он обратил внимание на заявление российского лидера Владимира Путина о незаконности переговоров с Украиной, пока в стране введен запрет на их проведение. Журналист также напомнил о решении США приостановить помощь Киеву.

«Актер в зеленой футболке оказывается зажатым с обеих сторон. Возможно, что-то будет между двумя великими державами. Время покажет», — написал он.

Ранее Путин заявил, что спонсоры Киева должны заставить Зеленского отменить запрет на переговоры с Москвой. Он отметил, что украинский президент не спешит отменять свой запрет.