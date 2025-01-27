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03:21, 27 января 2025Мир

На Западе рассказали о сложном положении Зеленского

Журналист Христофору: Зеленский оказался зажат между США и Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас зажат между Россией и США. О сложном положении главы государства высказался кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.

Он обратил внимание на заявление российского лидера Владимира Путина о незаконности переговоров с Украиной, пока в стране введен запрет на их проведение. Журналист также напомнил о решении США приостановить помощь Киеву.

«Актер в зеленой футболке оказывается зажатым с обеих сторон. Возможно, что-то будет между двумя великими державами. Время покажет», — написал он.

Ранее Путин заявил, что спонсоры Киева должны заставить Зеленского отменить запрет на переговоры с Москвой. Он отметил, что украинский президент не спешит отменять свой запрет.

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