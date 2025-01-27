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01:56, 27 января 2025Россия

Названа вероятная цель атаки украинского БПЛА в российском регионе

Shot: ВСУ пытались атаковать НПЗ в Тверской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ)попытались атаковать в Тверской области нефтебазу с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Система противовоздушной обороны, предположительно, уничтожила дрон самолетного типа «Лютый». Беспилотник направлялся в сторону местного нефтепереразатывающего завода. Информации о разрушениях нет.

Ранее губернатор региона Игорь Руденя подтвердил, что силы ПВО Минобороны России и Росгвардии уничтожили БПЛА над Тверской областью. В результате ЧП пострадавших не было.

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