Одна страна захотела разместить ракеты у берегов Тайваня

MWM: Япония разместит ракеты Type 03 в 150 километрах от берегов Тайваня

Япония разместит ракетные комплексы Type 03, известные также как Chu SAM, в 150 километрах от берегов Тайваня на острове Йонагуни. Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Йонагуни заметно ближе к резиденции правительства на Тайване, Тайбэю, чем многие города на острове, всего в 150 километрах, что обеспечивает территории значительную стратегическую ценность (...) Хотя Токио официально признает претензии Пекина на Тайвань, он поддерживает более тесные неофициальные стратегические связи с Тайбэем», — отмечается в материале.

Уточняется, что мера Токио по милитаризации острова станет частью усиления военного присутствия США в регионе и новым инструментом давления в тайванском вопросе. При этом авторы материала уточнили, что данный тип вооружений ограничен в возможностях, так как они вряд ли смогут перехватывать новые китайские баллистические ракеты YJ-21.

12 января Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову восьми самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Отмечается, что семь самолетов пересекли срединную линию и вошли в северную и юго-западную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня.