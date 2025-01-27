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08:26, 27 января 2025Мир

Одна страна захотела разместить ракеты у берегов Тайваня

MWM: Япония разместит ракеты Type 03 в 150 километрах от берегов Тайваня
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: AFLO / Global Look Press

Япония разместит ракетные комплексы Type 03, известные также как Chu SAM, в 150 километрах от берегов Тайваня на острове Йонагуни. Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Йонагуни заметно ближе к резиденции правительства на Тайване, Тайбэю, чем многие города на острове, всего в 150 километрах, что обеспечивает территории значительную стратегическую ценность (...) Хотя Токио официально признает претензии Пекина на Тайвань, он поддерживает более тесные неофициальные стратегические связи с Тайбэем», — отмечается в материале.

Уточняется, что мера Токио по милитаризации острова станет частью усиления военного присутствия США в регионе и новым инструментом давления в тайванском вопросе. При этом авторы материала уточнили, что данный тип вооружений ограничен в возможностях, так как они вряд ли смогут перехватывать новые китайские баллистические ракеты YJ-21.

12 января Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову восьми самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Отмечается, что семь самолетов пересекли срединную линию и вошли в северную и юго-западную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня.

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