Daily Mail: Более половины опрошенных молодых британцев захотели диктатуры

Более половины представителей поколения Z (или «зумеры») считают, что Великобританией должен управлять диктатор. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на опрос общественного мнения, проведенный телеканалом Channel 4.

«Великобритания была бы лучшим местом, если бы у власти в стране находился сильный лидер, которому не нужно было бы беспокоиться о парламенте и выборах», — заявили 52 процента опрошенных зумеров.

Кроме того, 33 процента респондентов предположили, что было бы лучше, если у власти в Великобритании «находилась бы армия». При этом 47 процентов согласились с тем, что «вся организация британского общества должна быть радикально изменена посредством революции».

Ранее министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что продвижение президентом США Дональдом Трампом американской повестки может стать примером для королевства.