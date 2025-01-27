Опытная путешественница назвала пять альтернатив подорожавшей Турции

Опытная путешественница Саша Коновалова назвала соотечественникам пять альтернатив подорожавшей Турции. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Россиянам, которые не хотят отказываться от формата «все включено», автор публикации посоветовала присмотреться к Египту. По ее словам, море там теплее, а туристический сезон длится дольше — купаться на местных курортах можно даже зимой. Кроме того, в этой стране хорошие цены на фрукты и сувениры. Однако путешественница предупредила, что в Египте нужно внимательнее выбирать отель, потому что даже «пять звезд» не гарантируют хорошее качество.

Вторая альтернатива Турции, которую предложила Коновалова, — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Россиянка порекомендовала выбирать отдых не в Дубае, а в Шардже, Аджмане или Рас-эль-Хайме.

«Если хотите снизить стоимость путевки, выбирайте отели не на первой линии, а в отдалении от моря (их в ОАЭ большинство). Почти все они предоставляют трансфер на пляж», — отметила автор.

Еще одна пляжная страна, где получится отдохнуть не хуже, чем в Турции, — Вьетнам. В этой азиатской стране можно легко найти место с дешевой и вкусной едой, а цены на фрукты, сувениры и развлечения там «копеечные».

Коновалова также посоветовала россиянам съездить в Таиланд, где можно отдыхать круглый год, и на Шри-Ланку. «Тропическая растительность, вкусные фрукты, низкие цены в ресторанах и отличные пляжи — все что нужно для хорошего отпуска», — заключила она.

Ранее другая россиянка побывала на популярном курорте Турции Белек и описала отдых там фразой «больше никогда не поеду». По ее словам, гостиница очень испортилась, а сервис там «скатился ниже некуда».

