Россиянка описала отдых в Турции фразой «больше никогда не поеду»

Российская туристка побывала на популярном курорте Турции Белек и описала отдых там фразой «больше никогда не поеду». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

В июне 2024 года читательница издания Елена отдыхала с семьей в пятизвездочном отеле Aquaworld Belek и отдала за поездку 183 тысячи рублей. По ее словам, гостиница очень испортилась, а сервис там «скатился ниже некуда».

«В номерах грязно, мебель вся старая, "убитая". Наверное, номерной фонд не обновлялся очень давно. Видимо, руководство отеля не задумывалось о комфорте отдыхающих», — пожаловалась Елена.

Россиянка призналась, что ее мать, которая приехала в Турцию в первый раз, была в шоке от условий. «Такое заселение омрачает отдых с первого дня с учетом того, что платишь немалые деньги», — отметила она.

Кроме того, туристка отметила, что в июне в Турции сильная жара и влажность. В номерах ничего не сохло и стоял запах сырости, а с пляжа приходилось уходить в 11:00–11:30, так как солнце сильно жгло.

Ранее другая российская туристка побывала в турецкой Анталье и тоже была разочарована условиями в местном отеле. Пляж возле него она описала словами «нас встретил туалет со следами чьей-то диареи».

