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20:43, 29 сентября 2024Путешествия

Россиянка описала пляж в Турции фразой «нас встретил туалет со следами чьей-то диареи»

Фото: hwo / Globallookpress.com

Российская туристка побывала в турецкой Анталье и была разочарована условиями в местном отеле. Своей историей она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания по имени Александра рассказала, что перед заселением в номер отеля Tu Casa Gelidonya они с мужем решили сходить на пляж, где их ждало первое разочарование. «Нас встретил очень грязный туалет с неубранными следами чьей-то диареи и соответствующим запахом. Просто шикарное начало отдыха», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

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Девушка также пожаловалась на дорогу от пляжа до отеля, которая лежала через задворки других гостиниц, где стояли переполненные мусорные баки. «Как потом выяснилось, ситуация особенно усугублялась вечером, когда приезжали мусоровозы. В узком проходе становилось так тесно, что приходилось чуть ли не протискиваться между баками и машиной. От мусора текла зловонная жижа прямо под ноги», — возмутилась Александра.

Кроме того, путешественница была возмущена состоянием номера, в который их поселили. На тумбе виднелись пятна от кофе, постельное белье было в непонятных следах, полотенца — со следами ржавчины, дверь на балкон — сломана, зеркало в ванной комнате — в разводах и брызгах, а душевая кабина и пол — в грязи и чужих волосах.

«Честно скажу, это был самый грязный и побитый жизнью номер, который я видела», — призналась россиянка. Другим туристам, которые собираются ехать в Анталью, Александра посоветовала тщательнее выбирать отель, читать отзывы и «не вестись на красивые фотографии».

Ранее другая российская туристка отдохнула в турецком Кемере и отметила, что ресторан в местном отеле больше напоминал столовую. По ее словам, сосиски и колбасы на вкус напоминали туалетную бумагу.

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      Алина Черненко
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