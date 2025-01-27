Полицейский корги помочился в миску и лишился годовой премии

SCMP: В Китае полицейского корги Фузая лишили годовой премии за сон на работе

В Китае полицейский корги по кличке Фузай лишился «годовой премии» в виде угощений, поскольку спал на рабочем месте и помочился в миску с едой. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Фузай родился 28 августа 2023 года. В январе прошлого года он начал работать в полиции городского округа Вэйфан на севере КНР в качестве запасного специалиста по обнаружению взрывчатых веществ. В октябре пес-полицейский перешел из резервного состава в основной.

У корги также есть аккаунт в соцсетях. На одном из роликов, опубликованных в январе, полицейский хвалит собаку за проделанную работу, дарит ей подарки, среди которых есть угощения и игрушки. Однако затем правоохранитель забирает у пса часть из них за провинности на работе.

Пользователи соцсетей вступились за корги, после чего сотрудники полиции опубликовали новое видео, где дарят Фузаю щедрый новогодний подарок с угощениями.

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