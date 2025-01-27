Польский министр спорта призвал бойкотировать Tesla после слов Маска о нацизме

Министр спорта Польши Нитрас призвал поляков к бойкоту Tesla после слов Маска

Министр спорта Польши Славомир Нитрас призвал поляков к бойкоту продукции компании Tesla после слов ее основателя Илона Маска о нацизме. Главу ведомства цитирует РИА Новости.

Так он прокомментировал выступление Маска по видеосвязи на мероприятии немецкой правой партии «Альтернатива для Германии». Тогда бизнесмен заявил, что «дети не должны чувствовать вину за грехи своих родителей, бабушек и дедушек».

«Ни один нормальный поляк больше не должен покупать Tesla. Нужно ответить на это серьезно и твердо, включая что-то вроде потребительского бойкота», — сказал он.

Ранее Маск, показавший нацистский жест на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа, вызвал широкие обсуждения в соцсетях и СМИ по всему миру и стал мемом.