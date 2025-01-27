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06:01, 28 января 2025Мир

В Европарламенте раскрыли главный провал Евросоюза

В ЕП обвинили Еврокомиссию в отставании ЕС от США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Группа членов Европарламента (ЕП) от разных стран заявила, что Европейский союз (ЕС) вместо того, чтобы объединять государства-члены, «натравливают» их друг на друга. Главный провал ЕС евродепутаты раскрыли в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«Проблемы, с которыми сталкивается ArcelorMittal, являются последним симптомом нездорового экономического климата в ЕС, который сохраняется уже несколько десятилетий. До создания Европейского союза Европа знала, как развивать корпоративные группы, которые становились лидерами в своей области, такие как Airbus и Ariane. Европа была крупным игроком в промышленности», — уточняют авторы письма.

Мы пропустили интернет-революцию, технологические перевороты и революцию искусственного интеллекта. Сегодня даже наши промышленные шедевры находятся под угрозой и либо разрушаются, либо постепенно скупаются иностранными державами. Предполагалось, что Европейский союз сделает нас сильнее. Вместо этого он только натравливает нас друг на друга

группа членов ЕП от разных стран

По их мнению, с момента подписания Маастрихтского договора Европа «больше не строит и не внедряет инновации».

«В сердце этой игры лежит Комиссия, которая не смогла разработать ничего, кроме правил и ограничений, не сделав ничего продуктивного. В то время как США внедряют инновации в космическом пространстве, Комиссия своими инновациями прибивает нас к земле», — пишут евродепутаты.

В связи с этим они задают представителям ЕК ряд вопросов. «Признает ли Комиссия, что ее политика провалилась? Намерена ли Комиссия продолжать терпеть неудачи Европы за последние 40 лет? Европейский "зеленый курс" является одним из примеров политики, сдерживающей процветание. Собирается ли Еврокомиссия пересмотреть его?» — спросили члены ЕП.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа теряет вес в мире. По его мнению, странам необходимо избрать более рациональный подход.

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