Пушилин: ВС России перерезают пути снабжения ВСУ на покровском направлении

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации перерезают пути снабжения украинских войск на покровском направлении на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Красноармейское направление, видим, что все продолжают перерезаться линии снабжения противника, основная работа последних дней была на исключение возможности логистики украинского режима», — сообщил чиновник. По его словам, на этом направлении были взяты под контроль и несколько населенных пунктов.

Помимо этого, по словам Пушилина, расширяется контроль армии России на кураховском направлении в ДНР.

Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что окончательный выход Вооруженных сил Украины из Дзержинска (украинское название города — Торецк) является вопросом нескольких дней.