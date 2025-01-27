Россиянин ушел за кладом в заповедник и пропал

Житель Красноярского края ушел за кладом в заповедник и пропал

Житель Красноярского края ушел за кладом в заповедник «Столбы» и пропал. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

Девушка исчезнувшего россиянина отметила, что он отправил ей геоданные. К возможному местонахождению мужчины выдвинулись волонтеры и спасатели.

С помощью дрона им удалось установить, что пропавший жег костер. Самого красноярца не обнаружили.

До этого стало известно, что житель Волгоградской области проигнорировал совет родственников не ходить на специальную военную операцию (СВО) и пропал.

Подчеркивалось, что мужчина отправился на фронт 12 января 2024 года. В последний раз он связывался с близкими в середине февраля того же года.

Известия о судьбе бойца появились лишь в 2025-м — его не стало. Родственники назначили дату похорон российского военнослужащего.