Россиянина осудили на восемь лет за налет на аптеку

В Ижевске мужчина получил восемь лет колонии за нападение на фармацевта в аптеке

В Ижевске суд приговорил к восьми годам лишения свободы 50-летнего местного жителя за нападение на сотрудника аптеки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Россиянин признан виновным по части 3 статьи 162 («Разбой») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, мужчина зашел в аптеку, проследовал за фармацевтом в служебную комнату и потребовал отдать ему деньги. Девушка отдала осужденному из сейфа 26 тысяч рублей.

Отмечается, что личность нападавшего удалось установить с помощью ДНК-экспертизы генотипа, изъятого с халата потерпевшей.

Ранее в Армавире осудили двоих мужчин за похищение человека и вымогательство.