Рогов: ВС России уничтожили цех завода «Мотор Сич» в Запорожье

Российские войска нанесли ракетный удар по 65-му цеху военного завода «Мотор Сич» в подконтрольном Киеву городе Запорожье. об этом РИА Новости сообщил Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его информации, цех полностью разрушен. Также серьезные повреждения получили стоящие рядом управленческие здания.

23 января стало известно, что Вооруженные силы России за последний месяц нанесли серию масштабных ударов по «Мотор Сич». Во время одной из атак на объект были сброшены новейшие российские авиабомбы. Военный эксперт Андрей Пинчук объяснил, что ранее предприятие было перепрофилировано на сборку двигателей и оснастки для ударных дронов.