Рогов: ВС РФ выбили украинских военных из Новоандреевки в западной части ДНР

Подразделения вооруженных сил (ВС) РФ выбили украинских военных из села Новоандреевка в западной части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Российские военные закрепились в центре села Новоандреевка северо-западнее Курахово 24 января. По словам Рогова, сейчас завершается зачистка населенного пункта.

Ранее солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказавшийся в котле в Великой Новоселке в ДНР, записал предсмертное видео. Он обвинил командование оперативно-стратегической группировки «Хортица» в том, что оно бросило украинских военных на произвол судьбы. На кадрах боец из 110-й механизированной бригады сообщает, что его и сослуживцев оставили в населенном пункте, а также передает «горячие приветы» командирам.