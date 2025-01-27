Командир ВС России Фарик: Линия обороны ВСУ за Курахово выстроена по правилам

Линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за Курахово в ДНР выстроена по всем правилам фортификации. Об этом заявил командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Фарик, его слова приводит РИА Новости.

«На этом направлении укрепление сделано по всем правилам фортификации», — сказал он.

По словам военного, все окопы и траншеи украинских войск обиты деревом. Он добавил, что по линии траншеи сооружены хорошо защищенные долговременные огневые точки (ДОТ) с каркасами из бетонных плит, внутри оборудованные бронированными капсулами.

Кроме того, Фарик отметил, что на занимаемых позициях украинские войска ведут себя неагрессивно и не пытаются контратаковать. По словам военнослужащего, они сидят в обороне и наблюдают, когда будут подходить группы российских солдат, после чего передают это своему командованию.

«Вот мы их взламываем, потом занимаем и через это начинаем дальше развивать наступление, скапливаем свои штурмовые группы, переходим в другую разведку и потом переходим к другим укрепам», — рассказал он.

Ранее Фарик сообщил, что российские войска находятся в пяти километрах от границ Днепропетровской области. Он также отметил, что подразделения армии России продвигаются на константинопольском направлении и зажимают в котле противника в районе села Дачное южнее Курахово.