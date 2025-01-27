Состояние китайской промышленности ухудшилось

Reuters: Производственная активность в КНР упала до пятимесячного минимума

В январе 2025 года производственная активность в Китае сократилась до самого слабого показателя с августа минувшего года. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) снизился до 49,1 в январе с 50,1 в декабре. И хотя Пекин уже обещал ввести дополнительные стимулы, аналитики опасаются, что власти по-прежнему будут сосредоточены на модернизации промышленности и инфраструктуры, а не на домохозяйствах. Это может усугубить ситуацию с избыточными мощностями на заводах, ослабить потребление и усилить дефляционное давление.

Издание также обратило внимание на то, что прибыль промышленных предприятий Китая в 2024 году падает уже третий год подряд. Это делает усилия по поддержке экономики все более актуальными, особенно в связи с угрозами введения пошлин со стороны новой администрации президента США Дональда Трампа. За весь год прибыль промышленных предприятий упала на 3,3 процента, продолжив падение на 4,7 процента в период с января по ноябрь. Прибыль государственных компаний в 2024 году упала на 4,6 процента, а иностранных — на 1,7 процента.

Ранее Трамп заявил, что предпочел бы не вводить пошлины против Китая, но признал, что этот рычаг дает Вашингтону огромную власть над КНР.