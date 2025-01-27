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09:35, 27 января 2025Интернет и СМИ

Стало известно о невозможности Зеленского отказаться от переговоров с Россией

Hürriyet: Зеленский не сможет избежать переговоров с Россией
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет отказаться от мирных переговоров с Россией. Об этом стало известно из материала турецкого издания Hürriyet.

Издание подчеркнуло, что и президент США Дональд Трамп, и российский лидер Владимир Путин настроены завершить военный конфликт мирным путем. «Зеленский, за спиной которого стоит США, не сможет сбежать из-за стола переговоров», — отметила Hürriyet.

Газета заявила, что переговорам, которые могут начаться весной, будет предшествовать прекращение огня. Hürriyet также отметила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может стать посредником в переговорах.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору порассуждал о сложном положении Зеленского. Он объяснил, что украинский лидер оказался зажат между США и Россией.

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