В МИД Польши прокомментировали итоги выборов в Белоруссии

МИД Польши выразил разочарование итогами президентских выборов в Белоруссии

Министерство иностранных дел (МИД) Польши прокомментировало итоги выборов президента Белоруссии. Внешнеполитическое ведомство опубликовало реакцию на своем сайте.

«Министерство иностранных дел Республики Польша выражает разочарование в связи с проведенными сегодня в условиях нарушения основных демократических процедур президентскими выборами в Белоруссии», — говорится в заявлении.

По мнению польских дипломатов, из-за действий белорусских властей «в выборах не могли принимать участие независимые кандидаты», а избирательная кампания якобы сопровождалась репрессиями против политических оппонентов.

Ранее стало известно, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства. По предварительным подсчетам ЦИК республики, он заручился поддержкой 86,82 процента избирателей. Таким образом, Лукашенко обошел конкурентов с более чем двадцатикратным перевесом.