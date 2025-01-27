В Минобороны сообщили об атаке ВСУ на российский регион

Минобороны: В Белгородской области сбили два беспилотника ВСУ

В Белгородской области сбили два беспилотника. Об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский регион сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, атаку совершили в период с 12:30 до 13:00. Два беспилотника были сбиты и уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали Новую Таволжанку и показал последствия удара. На кадрах видны следы горения в частном домовладении.

Утром в понедельник, 27 января, со стороны Украины также был атакован город Грайворон. В результате сброса боеприпаса было повреждено одно частное домовладение и газопровод. Часть жителей населенного пункта осталась без света.