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16:19, 27 января 2025Россия

В Минобороны сообщили об атаке ВСУ на российский регион

Минобороны: В Белгородской области сбили два беспилотника ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Белгородской области сбили два беспилотника. Об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский регион сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, атаку совершили в период с 12:30 до 13:00. Два беспилотника были сбиты и уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали Новую Таволжанку и показал последствия удара. На кадрах видны следы горения в частном домовладении.

Утром в понедельник, 27 января, со стороны Украины также был атакован город Грайворон. В результате сброса боеприпаса было повреждено одно частное домовладение и газопровод. Часть жителей населенного пункта осталась без света.

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