В Раде зарегистрировали проект об ответственности военкомов

Депутат Рады сообщил о регистрации закона об ответственности военкомов

Закон об ответственности сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) за нарушение законодательства о мобилизации. Об этом сообщил нардеп Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

«Проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно введения уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями территориальных центров комплектования», — указано в сообщении на сайте парламента.

Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК похитили и избили сына писательницы Виктории Колтуновой, которая ранее призывала выгнать русских с Украины. По словам писательницы, молодого человека вывезли за город, несмотря на то, что у него были все документы о том, что его мать и жена являются инвалидами второй группы.