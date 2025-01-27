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14:51, 27 января 2025Бывший СССР

В Раде зарегистрировали проект об ответственности военкомов

Депутат Рады сообщил о регистрации закона об ответственности военкомов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces General Staff / Reuters

Закон об ответственности сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) за нарушение законодательства о мобилизации. Об этом сообщил нардеп Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

«Проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно введения уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями территориальных центров комплектования», — указано в сообщении на сайте парламента.

Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК похитили и избили сына писательницы Виктории Колтуновой, которая ранее призывала выгнать русских с Украины. По словам писательницы, молодого человека вывезли за город, несмотря на то, что у него были все документы о том, что его мать и жена являются инвалидами второй группы.

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