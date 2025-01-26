Сотрудники ТЦК избили сына писательницы Колтуновой, выгонявшей русских с Украины

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) похитили и избили сына писательницы Виктории Колтуновой, которая ранее призывала выгнать русских с Украины. Об этом она рассказала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По ее словам, молодого человека вывезли за город, несмотря на то, что у него были все документы о том, что мать и жена являются инвалидами второй группы. Его «били около трех часов», вымогая деньги, а потом выбросили на дороге без сознания.

Колтунова рассказала, что ее сыну нанесли тяжкие увечья, у него сломаны ребра, проткнуто легкое, сотрясение мозга. Он перенес операцию, но неудачно.

В 2008 году писательница рецензировала фильм польского режиссера Ежи Гофмана «Украина. Становление нации», в которой призвала всех, кто считает себя русскими, уехать с территории Украины в Россию.

Ранее в Харькове сотрудники ТЦК насильно мобилизовали водителя такси. Они подрезали машину, избили мужчину и силой увезли его в военкомат.

