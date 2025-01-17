На Украине военкомы подрезали такси и насильно мобилизовали водителя

В Харькове сотрудники ТЦК подрезали такси и насильно мобилизовали водителя

В Харькове на востоке Украины сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») насильно мобилизовали водителя такси. Об этом сообщает агентство УНИАН в Telegram.

«В Харькове ТЦКашники подрезали такси, избили водителя и силой увезли его в военкомат (...). Владелец компании по аренде автомобилей сообщил, что машину оставили на обочине с поврежденными шинами и поцарапанным кузовом», — говорится в публикации.

Позднее супруга и адвокат украинца нашли мужчину с побоями в военкомате. Уточняется, что регистрировать факт мобилизации с применением силы со стороны представителей ТЦК в полиции отказались.

Ранее сообщалось, что на Украине полицейские устроили автомобильную погоню за мужчиной ради его мобилизации. Чтобы догнать уклониста, правоохранители разогнались до скорости 180 километров в час.