«Ведомости»: В российские школы захотели привлечь службы медиации

В России к профилактике школьного буллинга захотели привлечь службы медиации и сотрудников полиции. Об этом стало известно «Ведомостям».

По данным издания, в Общественной палате России состоялось нулевое чтение законопроекта, вводящего систему профилактики школьной травли. В документе предполагалось обязать школы создать службы медиации, которые займутся ранним примирением конфликтующих учеников. С текстом законопроекта ознакомились «Ведомости».

Под травлей в законопроекте понимается систематическое (более двух раз) умышленное причинение вреда другому путем насилия, унижения, издевательства. Заявлять о буллинге с нарушением закона школы должны будут правоохранителям, подчеркивалось в документе.

В свою очередь, психолог и преподаватель РАНХиГС Татьяна Пряхина рассказала, что формально службы медиации в школах уже присутствуют, однако это не ведет к тому, что ими пользуются.

Специалист призвала создавать службы медиации из новых людей, не привлекая действующих сотрудников учебных заведений, которые и так перегружены основными обязанностями.

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