В российском регионе более 60 тысяч человек остались без света из-за пожара

В Ингушетии более 60 тысяч человек остались без света из-за пожара на подстанции

В Сунже произошел пожар на подстанции, в результате чего десятки тысяч жителей остались без электричества. О происшествии сообщила администрация города в Telegram-канале.

Пожар вспыхнул на территории подстанции «Слепцовская 35», огонь уже потушен. В результате случившегося никто не пострадал.

По предварительным данным, на подстанции загорелся масляный радиатор. Пожар лишил электричества более 62 тысяч жителей.

Позднее местные власти сообщили о восстановлении электроснабжения.

Ранее Курск оказался частично обесточен из-за повреждения электропроводов после атаки беспилотника.