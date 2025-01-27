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01:29, 27 января 2025Россия

В российском регионе более 60 тысяч человек остались без света из-за пожара

В Ингушетии более 60 тысяч человек остались без света из-за пожара на подстанции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Paulette Wooten / Unsplash

В Сунже произошел пожар на подстанции, в результате чего десятки тысяч жителей остались без электричества. О происшествии сообщила администрация города в Telegram-канале.

Пожар вспыхнул на территории подстанции «Слепцовская 35», огонь уже потушен. В результате случившегося никто не пострадал.

По предварительным данным, на подстанции загорелся масляный радиатор. Пожар лишил электричества более 62 тысяч жителей.

Позднее местные власти сообщили о восстановлении электроснабжения.

Ранее Курск оказался частично обесточен из-за повреждения электропроводов после атаки беспилотника.

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