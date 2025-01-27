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19:06, 27 января 2025Силовые структуры

В российском регионе осудят банду за похищение людей и вымогательство

В Ростове-на-Дону осудят банду за похищение людей и вымогательство
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

В Ростове-на-Дону осудят банду за похищение людей и вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они обвиняются по статьям 127 («Незаконное лишение свободы»), 163 («Вымогательство»), 126 («Похищение человека») и 161 («Грабеж») УК РФ.

По данным следствия, фигуранты действовали в составе преступной группы с иными лицами. Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство. В январе и феврале 2023 года был дважды похищен житель города Шахты, преступники применяли к нему физическое насилие и вымогали крупную сумму денег. Родственники пострадавшего, опасаясь за его жизнь, оформили кредиты, продали квартиру и передали злоумышленникам более двух миллионов рублей.

В апреле 2023 года они также совершили похищение мужчины, но получить деньги за освобождение не смогли. Их преступные действия были пресечены сотрудниками полиции совместно со следователями СК.

В ходе расследования было установлено, что один из обвиняемых совершил аналогичное преступление в 2022 году. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудили двоих мужчин за похищение человека и вымогательство.

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