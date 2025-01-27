Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:31, 27 января 2025Наука и техника

В США рассказали о малоизвестной модификации F-16

TNI: Опытный истребитель F-16XL превосходил F-16 по количеству вооружения
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: USAF / Wikimedia

Опытный истребитель F-16XL, который разработали в 1980-х, превосходил стандартную модель по количеству вооружения, но Военно-воздушные силы (ВВС) США выбрали другой самолет. О малоизвестной модификации F-16 рассказали в публикации The National Interest (TNI).

F-16XL разработали для участия в конкурсе усовершенствованных тактических истребителей ВВС США, который провели в 1981 году. Однако военные выбрали его конкурента — F-15E Strike Eagle. Новую модификацию построили с использованием узлов базовой версии, а главным отличием F-16XL стало треугольное крыло и удлиненный на 140 сантиметров фюзеляж. Модернизированный самолет нес вдвое больше боеприпасов, чем стандартный F-16.

«Более крупный и длинный F-16XL мог перевозить больше топлива и вооружения. Увеличенное крыло позволило новому F-16 хранить на 65 процентов больше топлива, что увеличило дальность полета на 50 процентов. А массивное треугольное крыло позволило создать больше точек подвески вооружения», — пишет издание.

Материалы по теме:
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023
Истребители F-16 на Украине: на что способен американский самолет и изменит ли он ситуацию на фронте?
Истребители F-16 на Украине:на что способен американский самолет и изменит ли он ситуацию на фронте?
9 августа 2024

После победы F-15 компания General Dynamics подарила два F-16XL НАСА. Космическое агентство до 2009 года использовало опытные самолеты в рамках исследований.

Ранее в январе издание The War Zone писало, что истребители-бомбардировщики F-15E и F-15EX ВВС США получат новые малозаметные ракеты AGM-158C LRASM.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Белоруссии избрали президента. Лукашенко победил с двадцатикратным перевесом

      Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о нападениях банды подростков

      В ЛНР сообщили о ликвидации 7,2 тысячи бойцов ВСУ за неделю

      Колумбия согласилась принимать депортационные рейсы

      Одержимый вечной молодостью миллиардер посоревновался с сыном числом ночных эрекций

      В США рассказали о малоизвестной модификации F-16

      Украинский перебежчик рассказал о колючей проволоке на военной базе в Британии

      В США предупредили о катастрофических последствиях заморозки конфликта на Украине

      Глава Росмолодежи отреагировал на призыв запретить российский хит «Сигма-бой» в Европе

      Названы две причины отказаться от привычки долго сидеть в туалете с телефоном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше