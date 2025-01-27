В США рассказали о малоизвестной модификации F-16

TNI: Опытный истребитель F-16XL превосходил F-16 по количеству вооружения

Опытный истребитель F-16XL, который разработали в 1980-х, превосходил стандартную модель по количеству вооружения, но Военно-воздушные силы (ВВС) США выбрали другой самолет. О малоизвестной модификации F-16 рассказали в публикации The National Interest (TNI).

F-16XL разработали для участия в конкурсе усовершенствованных тактических истребителей ВВС США, который провели в 1981 году. Однако военные выбрали его конкурента — F-15E Strike Eagle. Новую модификацию построили с использованием узлов базовой версии, а главным отличием F-16XL стало треугольное крыло и удлиненный на 140 сантиметров фюзеляж. Модернизированный самолет нес вдвое больше боеприпасов, чем стандартный F-16.

«Более крупный и длинный F-16XL мог перевозить больше топлива и вооружения. Увеличенное крыло позволило новому F-16 хранить на 65 процентов больше топлива, что увеличило дальность полета на 50 процентов. А массивное треугольное крыло позволило создать больше точек подвески вооружения», — пишет издание.

После победы F-15 компания General Dynamics подарила два F-16XL НАСА. Космическое агентство до 2009 года использовало опытные самолеты в рамках исследований.

Ранее в январе издание The War Zone писало, что истребители-бомбардировщики F-15E и F-15EX ВВС США получат новые малозаметные ракеты AGM-158C LRASM.