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17:21, 27 января 2025Мир

В США усомнились в способности Трампа завершить конфликт на Украине

Миршаймер: Трамп не сможет принять условия РФ и завершить конфликт на Украине
Семен Александров (редактор)

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп не сможет принять условия России и завершить конфликт на Украине. В способности американского лидера урегулировать украинский конфликт усомнился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью журналисту Гленну Гринвальду.

По его словам, для окончания конфликта Вашингтон должен признать за Москвой новые территории и отказаться от вступления Украины в НАТО.

«Трампу будет почти невозможно принять эти два условия», — заявил он. Миршаймер подчеркнул, что именно признание Западом интересов России может привести к реальному решению конфликта, а не к его заморозке.

Профессор предупредил, что заморозка конфликта на Украине может привести к хаосу в других частях Европы. По его словам, шесть точек «могут взорваться на наших глазах». Среди «опасных зон» Арктика, Балтика, Белоруссия, Калининград, Молдавия и Черное море.

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