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08:53, 27 января 2025Бывший СССР

В Сумах сообщили о повреждении инфраструктуры

В пресс-службе Сумской ОВА сообщили о повреждении инфраструктуры
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

В Сумах и селе Песчаное Сумской области в результате взрывов были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба местной областной военной администрации (ОВА).

«В результате взрывов в Сумах и селе Песчаное повреждены нежилое помещение и инфраструктурные объекты», — говорится в публикации.

Отмечается, что на месте ударов уже ведутся ремонтные работы, однако о каких именно объектах идет речь, не уточняется.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Днепре в результате взрывов поврежден объект инфраструктуры. О каком именно объекте шла речь, не уточнялось.

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