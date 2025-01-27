В Сумах сообщили о повреждении инфраструктуры

В пресс-службе Сумской ОВА сообщили о повреждении инфраструктуры

В Сумах и селе Песчаное Сумской области в результате взрывов были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба местной областной военной администрации (ОВА).

«В результате взрывов в Сумах и селе Песчаное повреждены нежилое помещение и инфраструктурные объекты», — говорится в публикации.

Отмечается, что на месте ударов уже ведутся ремонтные работы, однако о каких именно объектах идет речь, не уточняется.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Днепре в результате взрывов поврежден объект инфраструктуры. О каком именно объекте шла речь, не уточнялось.