В Великобритании заявили о готовности задерживать российские корабли

Express: Военные готовы задерживать российские корабли у побережья Британии

Британские военные силы готовы задерживать российские корабли у побережья Великобритании. Об этом сообщает Express со ссылкой на источники.

«Британские военные силы оперативного развертывания готовы высаживаться на российские корабли у побережья Великобритании и задерживать их, если будут иметься доказательства, что они повреждают подводные трубопроводы и кабели», — передает газета.

По данным источников издания, для реализации таких шагов потребуется политическое решение «на самом высоком уровне». Они также высказали предположение, что если меры будут приняты, то «каждый случай будет рассматриваться отдельно».

22 января глава Министерства обороны (МО) Великобритании Джон Хили заявил, что ведомство отправило два корабля следить за российским океанографическим судном «Янтарь» в проливе Ла-Манш. По его мнению, судно якобы используется для сбора разведданных и шпионажа, а также собирает сведения о критически важной подводной инфраструктуре королевства. Однако он добавил, что корабль не нарушил международные правила навигации.