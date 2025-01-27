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12:24, 27 января 2025Из жизни

Женщина получила долгожданную посылку и сделала мерзкую находку

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @vinted / Reddit

Женщина получила посылку с платформы перепродаж Vinted и обнаружила в ней использованные восковые полоски для удаления волос. Об этом она сама рассказала на форуме Reddit.

Автор поста объяснила, что заказала на Vinted комплект для занятий в спортивном зале. Забрав посылку, она стала распаковывать ее дома, как вдруг сделала мерзкую находку. Внутри помимо одежды лежали восковые полоски с оставшимися на них волосами.

Женщина написала за разъяснениями продавщице комплекта. Та предположила, что это полоски ее дочери. По мнению женщины, ее ребенок перепутал коробки и бросил мусор внутрь той, что была предназначена для отправки другому человеку. Извинившись, продавщица без каких-либо споров вернула автору поста деньги.

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Покупательница также заметила, что элементы комплекта были разных размеров. Оказалось, продавщица сама купила его у другого человека и не поняла этого, подумав, что костюм ей просто не подошел. Она пошутила, что волосы ее дочери можно продать на OnlyFans. Женщины посмеялись и мирно закончили диалог.

Ранее сообщалось, что жительница Индии сделала заказ в Amazon и получила очковую кобру вместе с посылкой. Змея была примотана к товару липкой лентой, что спасло женщину от укуса.

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