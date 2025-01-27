РИА Новости: ВСУ убили трех мирных жителей в Новогродовке в ДНР

Житель освобожденной Новогродовки в Донецкой народной республике (ДНР) сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивали мирных жителей. Он заявил об этом РИА Новости.

«Я увидел, как ведут моих знакомых солдаты ВСУ под дулами автомата в соседний дом, на первый этаж, для проверки документов. На следующий день мы нашли в подвале тела этих троих друзей, убитых», — рассказал он.

Ранее житель Новогродовки сообщил, что российские штурмовики, которые освобождали населенный пункт, помогали эвакуировать местное население. По его словам, военные были строгими, но при этом добродушными.

До этого стало известно, что бойцы ВСУ в ходе боев за Селидово в ДНР застрелили впустившего их в подъезд жилого дома мирного жителя. По словам источника, в одном из соседних домов было обнаружено еще одно тело мужчины со связанными ногами.