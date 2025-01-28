48-летняя звезда «Клона» показала фигуру в купальнике

48-летняя бразильская актриса Джованна Антонелли показала фигуру в купальнике

Бразильская актриса, модель и телеведущая Джованна Антонелли показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

48-летняя звезда сериала «Клон» разместила кадры, на которых предстала в белом раздельном купальнике из драпированной ткани. Упомянутый комплект состоял из бюстгальтера на тонких бретелях и плавок с низкой посадкой. При этом знаменитость продемонстрировала подтянутое и стройное тело.

Ранее в январе 48-летняя звезда «Клона» вышла в свет в полупрозрачном платье без бюстгальтера. Джованна Антонелли посетила премьеру сериала Beleza Fatal («Роковая красота»), где исполнила одну из ролей.