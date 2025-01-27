48-летняя звезда «Клона» вышла в свет в полупрозрачном платье без бюстгальтера

Бразильская актриса, модель и телеведущая Джованна Антонелли снялась в откровенном наряде. Соответствующее видео появилось на странице журнала Caras в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

48-летняя звезда сериала «Клон» посетила премьеру сериала Beleza Fatal («Роковая красота»), где исполнила одну из ролей. Она предстала перед папарацци в облегающем полупрозрачном макси-платье черного цвета, отказавшись при этом от бюстгальтера.

В то же время знаменитость надела на мероприятие по четыре массивных браслета на каждую руку и золотистые серьги-подвески. Также она зачесала распущенные волосы назад и сделала макияж с акцентом на глазах.

Ранее в январе популярная бразильская актриса Паола Оливейра снялась в откровенном образе во время подготовки к карнавалу в Рио-де-Жанейро.