Боец ВСУ рассказал о нехватке мест на кладбищах для погибших на фронте

Пленный боец ВСУ Бабенко: на кладбищах негде хоронить погибших украинских солдат

Из-за высоких потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кладбищах в украинских городах заканчиваются места для захоронения солдат. О нехватке мест для погребения погибших на фронте рассказал пленный боец ВСУ Алексей Бабенко, передает ТАСС.

«У нас даже в городе кладбище, на котором хоронили [военных], закончилось. Сейчас уже открыли вторую часть на другом кладбище. Хоронить негде погибших», — заявил военный.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский виновен в том, что многие украинские мужчины погибают на фронте, а семьи распадаются.

Ранее солдат, оказавшийся в котле в Великой Новоселке, записал предсмертное видео. На кадрах боец из 110-й механизированной бригады сообщает, что его и сослуживцев оставили в населенном пункте, а также передает «горячие приветы» командирам.