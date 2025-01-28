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10:25, 28 января 2025Бывший СССР

Боец ВСУ рассказал о нехватке мест на кладбищах для погибших на фронте

Пленный боец ВСУ Бабенко: на кладбищах негде хоронить погибших украинских солдат
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Из-за высоких потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кладбищах в украинских городах заканчиваются места для захоронения солдат. О нехватке мест для погребения погибших на фронте рассказал пленный боец ВСУ Алексей Бабенко, передает ТАСС.

«У нас даже в городе кладбище, на котором хоронили [военных], закончилось. Сейчас уже открыли вторую часть на другом кладбище. Хоронить негде погибших», — заявил военный.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский виновен в том, что многие украинские мужчины погибают на фронте, а семьи распадаются.

Ранее солдат, оказавшийся в котле в Великой Новоселке, записал предсмертное видео. На кадрах боец из 110-й механизированной бригады сообщает, что его и сослуживцев оставили в населенном пункте, а также передает «горячие приветы» командирам.

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