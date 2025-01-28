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10:52, 28 января 2025Россия

Бойцы «Ахмата» взорвали последний уцелевший на улице под Курском дом с бойцами ВСУ внутри

Российские артиллеристы уничтожили украинский пункт управления БПЛА под Курском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат» при помощи артиллерийской установки взорвали дом в Курской области с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) внутри. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщает ТАСС.

По информации агентства, снаряд по дому, в котором располагался пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) был выпущен из установки «Акация». Российские бойцы отследили, что после попадания пункт был уничтожен.

Как отмечает ТАСС, дом, который бойцы ВСУ переоборудовали под центр управления БПЛА, был последним уцелевшим на всей улице.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военнослужащие спецназа «Ахмат» применили нестандартный прием в ходе боевых действий. Он показал ролик, который был снят с камеры беспилотного летательного аппарата неподалеку от Суджи — райцентра Курской области, удерживаемого ВСУ.

ЖЗЛ
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