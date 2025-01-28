Sun: Медик ВСУ из Британии признался в убийстве солдат

Медик Вооруженных сил Украины (ВСУ), который прибыл на Украину в качестве волонтера из Британии, признался в убийстве солдат. Об этом сообщает The Sun.

Британец рассказал, что несмотря на то, что он работает военным фельдшером, ему приходится принимать участие в боях из-за нехватки солдат в рядах ВСУ. «Он признался, что спасал — и отнимал — жизни, будучи медиком и стрелком в самом разгаре войны», — говорится в материале.

Как отмечает издание, речь идет о военном, который назвал себя «Доктором Бритом». Он прикомандирован к англоязычной группировке «Избранная рота», воюющей на стороне ВСУ. «Теперь я ношу с собой в бой штурмовую винтовку М4 или автомат Калашникова и открываю огонь, когда это необходимо. Я не могу быть уверен, что когда-либо убивал русского, но весьма вероятно, что это случалось во время перестрелок», — сказал мужчина.

Ранее британский наемник Джей Фрейзер предупредил своих соотечественников, которые участвуют в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, что будет отправлять их «домой в гробах». Уточняется, что он уже долгое время сражается на стороне России.