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20:22, 28 января 2025Мир

Бывший госсекретарь США решил написать книгу о работе в администрации Байдена

AP: Экс-госсекретарь США Блинкен напишет книгу о работе в администрации Байдена
Семен Александров (редактор)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен напишет книгу о работе в администрации экс-президента США Джо Байдена, в которой расскажет о конфликте на Украине и в секторе Газа. Об этом рассказали в издательстве Crown, сообщает Associated Press (AP).

Блинкен заключил контракт на книгу, которую издательство анонсирует как «редкий шанс взглянуть на сложные и зачастую противоречивые ответы о конфликте России и Украины, бои в Газе и другие кризисы, разразившиеся за четыре года его пребывания во главе Госдепартамента».

«В этой откровенной работе он расскажет о том, что на самом деле происходило в преддверии конфликта России и Украины и о трудном выборе, который повлиял на дипломатическую и военную поддержку США в последующие месяцы, которая приблизила мир к ядерному конфликту, как никогда за последние полвека», — говорится в заявлении издательства.

В Crown пообещали, что книга Блинкена «перенесет читателей в ситуационный центр и Овальный кабинет, где они услышат обсуждение того, как не допустить эскалации напряженности в отношениях с Китаем до опасного уровня».

Ранее супруга президента США Мелания Трамп решила снять документальный фильм о жизни в Белом доме. Жена американского лидера переезжает с целой съемочной группой, что до нее не делала ни одна первая леди, чтобы снять документальный фильм о своей жизни.

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