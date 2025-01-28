Бот ChatGPT: Перевод стрелок часов Судного дня следует воспринять как сигнал

Чат-бот на основе искусственного интеллекта (ИИ) ChatGPT отреагировал на перевод стрелок часов Судного дня к ядерной полуночи. Об этом сообщает Life.ru.

Бот призвал людей воспринимать случившееся как сигнал о необходимости решения существующих в мире проблем. «Вместо страха, возможно, более конструктивно сосредоточиться на том, как можно снизить риски и работать над глобальными вызовами», — говорится в ответе ChatGPT.

Также в сообщении отмечалось, что речь может идти о мирных инициативах и участии в переговорах о разоружении стран.

Ранее стало известно, что ученые перевели часы Судного дня на секунду ближе к «полуночи» — началу ядерного конфликта. Теперь часы показывают, что до него осталось 89 символических секунд. В 2023 году этот показатель никак не менялся и составлял 90 секунд.