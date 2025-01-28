Четырех украинских военных осудят за совершение террористических актов в Курской области

Четырех украинских военных пойдут под суд за вторжение в Курскую область

Четырех украинских военных предстанут перед судом за совершение террористических актов в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Им предъявлено обвинение по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным следствия, в начале августа 2024 года Сергей Боченко, Валерий Мальченко, Сергей Литвиненко и Сергей Биличенко являясь военнослужащими 22 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) имея при себе автоматы АК-74, пулеметы М2 и взрывные устройства, незаконно пересекли государственную границу России.

Находясь в Суджанском и Кореневском районах они запугивали местное население угрозами применить оружие, занимали частные дома, препятствовали эвакуации гражданского населения, также неоднократно открывали огонь по российским военнослужащим и мирному населению.

В ходе боевых действий 13 августа 2024 года они были взяты в плен. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд.

Ранее сообщалось, что в России заочно осудили на 14 лет наемника из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ.