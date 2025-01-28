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02:08, 28 января 2025Бывший СССР

Депутат Рады заявил о потраченных на ток-шоу деньгах США для Украины

Депутат Рады Заблоцкий: Украина потратила 297 млн долларов от США на ток-шоу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Украина тратила средства, полученные от Американского агентства по международному развитию (USAID), на съемки телевизионных шоу. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Марьян Заблоцкий на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Депутат подчеркнул, за три года Киев потратил «на связи» 297 миллионов долларов, которые получил от Вашингтона. В частности, денежные средства выделялись на поддержку съемок ток-шоу на YouTube «Эбаут», документальной кинокартины «Тесто», реалити-шоу о восстановлении культурных пространств в прифронтовых населенных пунктах. Также деньги были потрачены на образовательно-развлекательный проект «КолледжCheck» и документальный цикл о разрушенных дворцах «Украинские дворцы. Золотой век».

По словам Заблоцкого, часть средств USAID ушли на поддержку музыкального дуэта TVORCHI. В 2023 году он представлял страну на «Евровидении». Кроме того, на деньги, выделенные Соединенными Штатами, общественная организация «Сахар» провела серию культурных мероприятий в Сумах.

Ранее лидер турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что деньги, выделенные США для поддержки Киева, потрачены впустую. Политик отметил, что деньги США выделены на бесперспективые проекты, что понимает избранный президент Дональд Трамп. Лидер турецкой партии заключил, что Соединенные Штаты уже не смогут быть «жандармами мира».

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