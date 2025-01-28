Названы повышающие качество жизни принципы бытовой экономии

Финэксперт Матвеева посоветовала учитывать сезонность и кэшбек, чтобы экономить

Традиционно экономия ассоциируется с ограничениями, однако существуют способы, позволяющие повышать качество жизни, сокращая траты, сообщила финансовый консультант сервиса «Пакет» Ольга Матвеева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала россиянам принципы бытовой экономии.

Первый и довольно очевидный инструмент заключается в сравнении цен перед совершением покупки, особенно если речь идет о покупке товаров не первой необходимости. Так, например, стоимость желанной куртки можно посмотреть в нескольких магазинах и на маркетплейсах. Цены на продукты также могут значительно отличаться в разных торговых точках, указала эксперт.

Второй принцип вытекает из первого и подразумевает использование разных каналов для разных покупок, сообщила она.

«Одна категория продуктов может иметь привлекательную стоимость в одном магазине, а другая категория — в другом. Вам нужно потратить пару часов времени, чтобы определить для себя нужные каналы для покупок разных категорий товаров и далее просто придерживаться этого распределения — через пару недель это станет привычкой», — поделилась Матвеева.

Собеседница «Ленты.ру» также рекомендовала обращать внимание на товары торговой марки ритейлера, пояснив, что они могут быть выгоднее, потому что в них не приходится вкладывать большие бюджеты на рекламу.

Третий принцип — закупать оптом те товары, которые долго хранятся и в любом случае пригодятся, обозначила эксперт. Она уточнила, что речь идет о консервах, соках, воде, крупах, а также о бытовой химии и расходных материалах для быта.

Еще один принцип, по словам Матвеевой, не забывать про сезонность. Особенно это касается овощей, фруктов и ягод. Логика простая — в высокий сезон плодов очень много, что снижает их стоимость, ведь нужно успеть их распродать.

Так, зимой на прилавках можно найти по приятным ценам помело, цитрусовые, брюссельскую капусту, авокадо, личи. А летом — более традиционные плоды, например, томаты и огурцы, яблоки и груши, клубнику и малину Ольга Матвеева финансовый консультант

Собеседница «Ленты.ру» также призвана не пренебрегать дополнительными инструментами экономии, в частности кешбэком.

«Вы можете выбирать категории повышенных начислений в банке, подключаться к программам лояльности в медицинских центрах и даже использовать кешбэк-сервисы при походе за продуктами, благодаря которым вы сможете возвращать часть суммы с покупки в виде баллов и тратить их на следующий фуд-шопинг», — заключила она.

Ранее россияне рассказали о том, что в студенческие годы чаще всего экономили на подержанных товарах, покупая книги, учебные материалы, одежду и украшения «с рук» на «Авито».

