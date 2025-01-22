Россияне раскрыли свои способы экономить в студенческие годы

Авито: Россияне в студенческие чаще всего экономили на подержанных товарах

Большинство российских студентов экономят деньги благодаря покупке товаров «с рук», общественному транспорту и домашней еде, сообщили аналитики онлайн-платформы «Авито». Самые популярные способы экономии российских студентов специалисты выяснили в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

«Один из навыков, который студенты получают за время учебы в университете, — это умение уместить все свои расходы в небольшую стипендию и карманные деньги от родителей. По данным опроса, 58 процентов экономили, покупая товары "с рук". Девушки в основном покупали в ресейле одежду (22 процента), книги (17 процентов), учебные материалы (14 процентов) и различные аксессуары — сумки, украшения и прочие (10 процентов). Молодые люди чаще покупали "с рук" электронику (23 процента), бытовую технику (12 процентов) и спортивный инвентарь (9 процентов). При этом 16 процентов сами перепродавали ненужные вещи — так чаще делали парни (18 процентов против 15 процентов девушек)», — рассказали эксперты Авито.

Чтобы сэкономить, многие также готовили еду дома (58 процентов), пользовались исключительно общественным транспортом (52%) и ходили в библиотеки вместо покупки книг и учебников (33 процента). Также 31% жили в общежитии, а 13 процентов занимались спортом на улице, чтобы не тратиться на спортзал аналитики Авито

Кроме того, респондентам был задан вопрос об их бюджете и стипендии. Выяснилось, что в пересчете на современные деньги бюджет составлял около 13 тысяч рублей. Две трети опрошенных сообщили, что в период студенчества получали стипендию.

Так, более половины (52 процента) участников исследования получали стандартную стипендию, 16 процентов — повышенную стипендию, а 27 процентов никаких выплат не получали. При этом, согласно результатам опроса, повышенную стипендию чаще получали девушки: 17 процентов у девушек против 14 процентов у юношей.

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