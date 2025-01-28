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11:41, 28 января 2025Бывший СССР

Экс-депутат Рады предсказал сроки начала переговоров

Экс-депутат Рады Килинкаров: Переговоры России и Украины состоятся в апреле-мае
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине состоятся уже в апреле-мае. Сроки начала переговоров предсказал в беседе с «Аргументами и фактами» бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

«На результативный формат переговоров между Штатами и Россией мы можем выйти к апрелю-маю месяцу. Все это время они будут контактировать, проверять возможности сторон, выяснять, какие компромиссы можно найти», — заявил экс-парламентарий.

Он добавил, что к этому времени российские войска уже выбьют Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территории Курской области и могут частично занять территории Харьковской и Сумской областей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Если Трамп сможет гарантировать Украине безопасность, то Киев пойдет по пути дипломатии, подчеркнул Зеленский. Как отметил политик, он понимает, что без Москвы невозможно дипломатически урегулировать конфликт.

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