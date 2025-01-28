Франция выразила готовность отправить войска в Гренландию

Глава МИД Франции Барро: Франция готова отправить военных в Гренландию

Франция готова отправить войска в Гренландию, входяющую в состав Дании на правах автономной территории. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в разговоре с Sud Radio.

Комментарий министра прозвучал на фоне угроз президент США Дональда Трампа аннексировать остров. При этом, по мнению Барро, у Вашингтона не получится реализовать свой план. «Границы Европейского союза не подлежат обсуждению... Никому не выгодно вступать в конфликт с ЕС», — заверил он.

Глава французского МИД обратил внимание, что отправка войск является необходимой мерой, так как новым полем конфликтов стала Арктика. «Дания объявила, что увеличит свое военное присутствие в этом районе, вложив еще 2 миллиарда евро... Мы должны делать больше для защиты Арктики от иностранного влияния или вмешательства», — пояснил он.

Ранее стало известно, что власти Дании призвали Европейский союз и НАТО игнорировать угрозы Трампа. Отмечается, что Копенгаген согласовал с Брюсселем и Североатлантическим альянсом стратегию, согласно которой публичное обсуждение темы Гренландии сводится к минимуму.

25 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время разговора Трампом заявила, что Гренландия не продается. Утверждается, что разговор между сторонами прошел «очень плохо». Президент США отреагировал на слова премьера «агрессивно и конфронтационно», несмотря на то, что Фредериксен предложила расширить сотрудничество в области военных баз.