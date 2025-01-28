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10:57, 29 января 2025Экономика

Германия задумалась об отказе от ветряных электростанций

Bloomberg: Германия отменяет 1000 проектов ветряных электростанций
Кирилл Луцюк

Фото: Pawel Kopczynski / Reuters

В Германии под угрозой оказалось около 1000 проектов по строительству ветряных электростанций. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По его данным, все дело в поправках, которые предполагается внести в законодательство об энергетике, а именно в отмене предварительного одобрения для некоторых ветряных электростанций. Эта быстрая процедура помогла многим ускорить получение полного разрешения. Как заявил глава отделения Немецкой федерации возобновляемой энергетики в земле Северный Рейн-Вестфалия Ханс-Йозеф Фогель, подобные изменения обернутся тотальным отклонением заявок на получение разрешений.

Между тем в 2024 году Германия выдала рекордное количество разрешений на строительство ветропарков за счет сокращения бюрократической волокиты. Правительство обозначило возобновляемые проекты как «главный общественный интерес», который служит национальной безопасности.

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Однако такая политика встретила сопротивление. Многие местные сообщества стали протестовать против появления на их территориях огромных ветряных турбин.

Ранее сообщалось, что 22 января в Великобритании практически остановилась выработка электроэнергии ветряными турбинами. В итоге Соединенному Королевству пришлось перейти на более дорогой газ.

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