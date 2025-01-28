Германия задумалась об отказе от ветряных электростанций

Bloomberg: Германия отменяет 1000 проектов ветряных электростанций

В Германии под угрозой оказалось около 1000 проектов по строительству ветряных электростанций. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По его данным, все дело в поправках, которые предполагается внести в законодательство об энергетике, а именно в отмене предварительного одобрения для некоторых ветряных электростанций. Эта быстрая процедура помогла многим ускорить получение полного разрешения. Как заявил глава отделения Немецкой федерации возобновляемой энергетики в земле Северный Рейн-Вестфалия Ханс-Йозеф Фогель, подобные изменения обернутся тотальным отклонением заявок на получение разрешений.

Между тем в 2024 году Германия выдала рекордное количество разрешений на строительство ветропарков за счет сокращения бюрократической волокиты. Правительство обозначило возобновляемые проекты как «главный общественный интерес», который служит национальной безопасности.

Однако такая политика встретила сопротивление. Многие местные сообщества стали протестовать против появления на их территориях огромных ветряных турбин.

Ранее сообщалось, что 22 января в Великобритании практически остановилась выработка электроэнергии ветряными турбинами. В итоге Соединенному Королевству пришлось перейти на более дорогой газ.